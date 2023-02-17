ناصيف زيتون يعبّر عن ألم سوريا: "دنيا من السواد" (فيديو)

ناصيف زيتون يعبّر عن ألم سوريا: "دنيا من السواد" (فيديو)

عبّر الفنان ناصيف زيتون عن الألم الّذي تعيشه سوريا بعد الزلزال في أغنية جديدة بعنوان "دنيا من السواد" من كلمات وألحان إيفان نسّوح وتوزيع عمر صباغ.

ويقول مطلع الأغنية "يا حجار لا تقسي على ولادها، خطيه حرام كتير في أطفال، في طفل من تحت الردم نادى، شيلوا حجار البيت عني تقال".

وأعلن ناصيف زيتون أن هذا العمل ستعود جميع عائداته الرقميّة إلى عائلات ضحايا زلزال سوريا وذويهم وإلى سواعد الأبطال من فرق الإغاثة والإنقاذ.