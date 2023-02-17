التهم أكثر من 100 متجر... حريق هائل في ولاية آسام الهندية!

حريق هائل في ولاية آسام الهندية



أعلنت الشرطة الهندية عن نشوب حريق هائل مساء الخميس، بسوق خيرية في ولاية آسام، ما أسفر عن التهام النيران لأكثر من 100 متجر بالسوق.



وقال مسؤولو إدارة الإطفاء، إن الحريق اندلع في محل لبيع الملابس بالقرب من البوابة الرئيسة للسوق، وإن هناك شكوكاً في أن سبب الحريق هو ماس كهربائي.



ومن جهته، قال موهان لال مينا، ضابط الشرطة في منطقة "جورهات" التي اندلع فيها الحريق في سوقها الخيري، إنه لا يمكن تقدير حجم الأضرار التي سببها هذا الحريق في المنطقة في الوقت الحاضر، لكن الحريق دمّر أكثر من 100 محل وألحق بهم أضرارًا جسيمة.



وأشار الضابط إلى أنه سيتم إجراء تحقيق لمعرفة سبب الحريق، بعيدًا عن احتمال حدوثه بسبب دائرة كهربائية قصيرة.