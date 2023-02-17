قيادة الجيش تنعى العسكريين الثلاثة..

قيادة الجيش تنعى العسكريين الثلاثة..



نعت قيادة الجيش المعاون أول الشهيد حسن خليل شريف والرقيب الشهيد بول أنطوان الجردي إضافة الى الرقيب الشهيد جورج فيليب أبو شعيا الذين سقطوا خلال الإشتباكات مع عدد من المطلوبين في بلدة حورتعلا البقاعية.



والى بلدة أبلح، وصل جثمان الشهيد جورج أبو شعيا تمهيدا لدفنه بعد الظهر، علما أنَّ لديه شقيق وشقيقة ضابطين في المؤسسة العسكرية.



واستقبلت بلدة تعلبايا جثمان الرقيب الأول الجردي في حضور رفاق السلاح والأهل والأصدقاء، وكانت المحطة الاولى ببلدة سعدنايل التى استقبلته بنثر الارز وإطلاق المفرقعات بعدها انتقل موكب جثمان الشهيد الى مسقط رأسه حيث سُجِّيَ في كنيسة مار الياس.