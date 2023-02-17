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وفد من الجبهة السيادية من أجل لبنان سلّم الحزب التقدمي الاشتراكي الورقة السياسية التي تعمل عليها الجبهة

وفدٌ من الجبهة السيادية من أجل لبنان سلّم الحزبَ التقدمي الاشتراكي الورقةَ السياسية التي تعملُ عليها الجبهة



في إطار الجولة التي تقوم بها على القوى السيادية، سلّمَ وفد من الجبهة السيادية من أجل لبنان الحزب التقدمي الاشتراكي الورقة السياسية التي تعملُ عليها الجبهة، وأشار الوفد الى ان الهدف الاجتماع على طاولة واحدة لتأمين رئيس سيادي.

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