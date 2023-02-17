قصص صمود تحت الانقاض لا تزال تشهدها تركيا

حصيلةُ الضحايا في كلٍ من تركيا وسوريا تتجاوز الـ43 ألفاً وتراجُعُ الآمال بالعثور على ناجين

هي قصص صمود جديدة تشهدها مدينة انطاكيا التركية التي ضربها الزلزال المدمر.



عثمان ابن 14 عامًا، محمد أوغلو (26 عامًا) ومصطفى أفجي 33 عامًا انتشلوا احياء بعد نحو 11 يومًا من الزلزال.