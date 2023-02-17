سوناك في إيرلندا الشمالية الجمعة قبل بدء إجراءات المراقبة لما بعد بريكست

اجتمع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع قادة مقاطعة إيرلندا الشمالية الجمعة لمناقشة أجراءات المراقبة لما بعد بريكست بينما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن لندن والمفوضية الأوروبية على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الملف الدقيق.





وبدأ سوناك والوزير البريطاني لشؤون ايرلندا الشمالية كريس هيتون هاريس استقبال المسؤولين المحليين بالقرب من بلفاست.





وذكرت وسائل إعلام أن رئيس الوزراء قد يعلن الثلاثاء في مجلس العموم في لندن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة التي تسمم العلاقات مع المفوضية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأدت إلى جمود سياسي في المقاطعة.