بري استقبل السفيرة الفرنسية وبحثا في الاوضاع العامة

بري استقبل السفيرة الفرنسية وبحثا في الاوضاع العامة



استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث تم عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .