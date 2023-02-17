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الشرطة الصينية تدرّب السناجب على اكتشاف المخدرات

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2023-02-17 | 07:10
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الشرطة الصينية تدرّب السناجب على اكتشاف المخدرات
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الشرطة الصينية تدرّب السناجب على اكتشاف المخدرات

الشرطة الصينية تدرّب السناجب على اكتشاف المخدرات

نجحت الشرطة الصينية في تدريب السناجب، على شم المخدرات على طول الحدود، كما تفعل مع الكلاب في بلدية تشونغتشينغ جنوب غرب البلاد، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

وقال يين جين، مدرّب الكلاب البوليسية في المنطقة، لوسائل الإعلام الحكومية إنه تم تدريب 6 من السناجب الحمراء في أوراسيا كبديل لوحدات مكافحة المخدرات. وأن فرقة السنجاب تقوم "بعمل ممتاز" خلال الاختبارات الروتينية.

ووفقًا لجين، تمثّل السناجب أفضل مرشح للمملكة الحيوانية للكشف عن الأدوية نظرًا لأنها تمتلك حاسة شم ممتازة، ويمكنها المناورة في مناطق صغيرة ويمكنها الصعود إلى ارتفاعات لا يمكن للكلاب الوصول إليها.
 
 
 
 
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السناجب

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