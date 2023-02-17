رسالة من تجمع اهالي شهداء وجرحى و متضرري إنفجار المرفأ الى البيطار

رسالة من تجمع اهالي شهداء وجرحى و متضرري إنفجار المرفأ الى البيطار

ارسل تجمع اهالي شهداء و جرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت رسالة الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، جاء فيها:



"حضرة القاضي نحن نمثل اكثر من ٣٦ عائلة شهيد و مئات الجرحى والمتضررين من إنفجار مرفأ بيروت سبق ووقفنا الى جانبك و دعمناك بكل قوتنا وانت تعرف ذلك تماما، واجهنا المنظومة الفاسدة تحت العواصف والأمطار والشمس الحارقة وواجهنا ما واجهناه من قمع وضرب وتهشيم صور شهدائنا في اكثر من موقع دفاعا عن التحقيق وسعيا للحقيقة والعدالة والمحاسبة و كانت كل امالنا بذلك معلقة عليك لاكثر من سنة كنا نناشدك خلالها إستدعاء جميع المتسببين بهذه الكارثة دون أي إستثناء كي لا يكون هناك إستنسابية او تسييس يضييع قضيتنا وبالتالي دماء الشهداء والضحايا المظلومين، وقد وعدتنا بذلك اكثر من مرة حتى وقعت الواقعة و حصل ما نعرفه جميعا بدأ من إتهامك بالإستنسابية ورفض المثول أمامك مرورا بمجزرة الطيونة و الإنشقاق المؤسف بين اهالي الشهداء والضحايا و صولا للإنشقاق الغير مسبوق بالجسم القضائي والإصطفاف المخزي فيه مما يهدد قضيتنا الوطنية و الإنسانية بالضبضبة واللفلفة والتسويات التي تضييع حقوقنا وحقوق أطفالنا وأمهاتنا ونسائنا كما حقوق ضحايانا وشهداءنا وهو امر عظيم لو تعلمون".



وتابعت الرسالة: "حضرة المحقق العدلي طارق البيطار سبق وقلنا لك في جلساتنا الخاصة بوضوح اننا و إياك دخلنا التاريخ شئنا أم أبينا فلنحذر من ان يلعننا هذا التاريخ إن خفنا أو جبنا أو قصرنا ونحن نذكرك بهذا الأمر مجددا لأننا نعلم تاريخك القضائي المشرق فماذا ألم بك بقضيتنا اليوم يا حضرة القاضي؟ لماذا اوصلتنا لما وصلنا اليه وانت تعلم علم اليقين انك تبتعد عن المهنية بإدائك؟ هل انت مهدد ام مضغوط عليك لا نعلم لكنك لست طارق البيطار الذي تعرفنا عليه وعلقنا آمالنا عليه لذلك نستحلفك بكل مقدس وغال عندك ان ترأف بدموع أمهاتنا و ألآم أيتامنا وتتخذ قرارا جريئا بالتنحي عن هذه القضية و تفسح المجال امام محقق عدلي آخر يوصلنا الى حقوقنا و اولها إستدعاء جميع المتسببين بهذه الكارثة والذين بتنا نعرفهم بالأسماء وهو امر سنشكرك عليه و نكون ممتنين لك به فهل تسمع هذه المرة لصوت ضميرك الذين نراهن عليه؟؟"