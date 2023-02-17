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"جانوس 2" وصلت الى مرفأ بيروت بعد إنهاء عملها في البلوك رقم 9
آخر الأخبار
2023-02-17 | 07:27
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"جانوس 2" وصلت الى مرفأ بيروت بعد إنهاء عملها في البلوك رقم 9
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"جانوس 2" وصلت الى مرفأ بيروت بعد إنهاء عملها في البلوك رقم 9
وصلت اليوم إلى مرفأ بيروت سفينة المسح "جانوس 2" التي تقوم بتشغيلها شركة Keran Liban والتي تأتي بها توتال إنيرجيز وشريكتيها إيني وقطر للطاقة بعد قيامها بمسح بيئيّ في المياه اللبنانيّة في الرّقعة رقم 9.
وفي هذا الإطار، جرت زيارة للسفينة بحضور وزير الطاقة والمياه ووزير البيئة ووزير الأشغال العامّة والنّقل والمدير العام لمرفأ بيروت وممثّلين عن هيئة إدارة قطاع البترول إلى جانب مسؤولين من مختلف الإدارات اللبنانيّة.
وتختتم عودة السفينة جانوس 2 مهمّة إستغرقت 8 أيام قامت خلالها السفينة بجمع صور لقاع البحر وأخذ عينات من المياه والرواسب فضلاً عن القيام بمراقبة الكائنات البحريّة في المنطقة.
وسيتمّ تحليل المعلومات والبيانات التي تمّ جمعها في إطار التقرير لدراسة تقييم الأثر البيئي وهو خطوة تسبق عمليّة الحفر وذلك بالتوافق مع القوانين الدوليّة والمحليّة.
يذكر أن توتال إنيرجيز للإستكشاف والإنتاج موجودة في لبنان منذ العام ٢٠١٨، وهو العام الذي تمّ فيه توقيع إتفاقيتي الإستكشاف والإنتاج للرّقعتين رقم 9 و 4. بصفتها المشغّل لهاتيْن الرّقعتيْن أنهت شركة توتال إنيرجيز أوّل بئر إستكشافيّ تمّ حفره على الإطلاق في المياه اللبنانيّة العميقة، في الرّقعة رقم 4 في أوائل العام 2020 وفقًا لإلتزاماتها التعاقديّة. وتستعدّ توتال إنيرجيز مع شريكتيها إيني وقطر للطاقة لحفر بئر إستكشافيّ ثانٍ. وسيتمّ حفر هذا البئر في الرّقعة رقم 9 خلال العام 2023.
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