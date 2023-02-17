نقابة المستشفيات بعد قطع التيار عن مستشفيين: لقبول الشيكات لتسديد الفواتير



نقابة المستشفيات بعد قطع التيار عن مستشفيين: لقبول الشيكات لتسديد الفواتير

عمدت شركة الكهرباء في منطقة الجنوب على قطع التيار الكهربائي عن مستشفيين في مدينة صور بعدما رفضت الشركة قبض قيمة فواتيرها منهما بموجب شيك واصرَت على ان يتم التسديد نقداً، بحسب بيان صادر عن نقابة المستشفيات في لبنان.



وقالت النقابة: "ان هذا الاجراء الغير مسؤول من قبل مؤسسة رسميّة مرفوض تماماً لاسيّما ان الدولة تسدّد مستحقات المستشفيات بموجب تحويلات مصرفيّة لا يمكن تسييلها، ونطالب رئيس الحكومة ووزير الطاقة بالتدخل لوقف هذه الممارسات فوراً وقبول الشيكات وسيلة لتسديد فواتير شركة الكهرباء في جميع المناطق اللبنانيّة".