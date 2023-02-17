شقير استقبل ايلي صليبا... وتأكيد على أن فاتحة الحلّ تكون بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة

شقير وصليبا عرضا الأوضاع الراهنة

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، اليوم في مكتبه في بيروت، رئيس "اتحاد رجال وسيدات الاعمال الشباب في لبنان FYBL" ايلي صليبا، وجرى عرض للاوضاع العامة "لا سيما الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وانعكاسات الازمة على الشارع والتحركات الأخيرة وضرورة ايجاد حلول للازمة الراهنة في أسرع وقت ممكن لتفادي الدخول في لعبة الشارع التي لن تؤدي الا الى الخراب والدمار"، بحسب بيان مكتب صليبا.



وجرى التأكيد خلال الاجتماع على أن "فاتحة الحلّ تكون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة تتبنى مشروعا اقتصاديا انقاذيا لتفادي تدهور الاوضاع أكثر مما هي اليوم ولوقف الاستنزاف الحاصل على كل المستويات".