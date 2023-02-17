أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
16
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
16
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأمم المتحدة تؤكد أن 143 شاحنة مساعدات عبرت إلى سوريا
آخر الأخبار
2023-02-17 | 08:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الأمم المتحدة تؤكد أن 143 شاحنة مساعدات عبرت إلى سوريا
عبرت حوالي 143 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى شمال غرب سوريا منذ 9 شباط عبر معبري باب الهوى وباب السلامة على الحدود مع تركيا حتى مساء الخميس، بحسب ما أكدت الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه، خلال مؤتمر صحافي دوري للأمم المتحدة في جنيف الجمعة إن "الحركة تستمر اليوم. وتستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع وستستمر كل يوم طالما هناك حاجة".
وأضاف لايركه: "حالياً لدينا معبران حدوديان كما تعلمون، باب الهوى وباب السلامة، وننتظر أن يكون لدينا معبر ثالث، كما تم الاتفاق عليه أيضًا".
وأشار إلى أنّ أي مساعدات لم تدخل بعد عبر معبر الراعي، الذي وافق الرئيس السوري بشار الأسد على فتحه أيضًا.
وقال: "لم أشهد أي عبور حتى الآن"، في إشارة إلى معبر الراعي. وأضاف: "هذا لا يعني أن ذلك لن يتم، لكنه (المعبر) بعيد قليلاً عن المركز وآلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة التي تتفقد كل المساعدات". وقال: "نتوقع أن تعبر شاحنات كل يوم".
وشملت المساعدات المقدمة من ست وكالات تابعة للأمم المتحدة حتى الآن خياماً ومواد غير غذائية مثل فرش وبطانيات وملابس شتوية وأدوات لفحص الكوليرا، وأدوية أساسية، ومواد غذائية من برنامج الغذاء العالمي".
وبعد مرور 11 يومًا على الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 41 ألف شخص في تركيا وسوريا، ما زال الوضع في شمال غرب سوريا حيث تسيطر المعارضة صعبًا على نحو خاص، بسبب بطء وصول المساعدات إلى هذه المنطقة التي أنهكتها سنوات من الحرب.
قبل الزلزال، كانت تقريبًا كل المساعدات الإنسانية الضرورية لأكثر من أربعة ملايين شخص يعيشون في هذا الجزء من البلاد، تمر عبر معبر واحد هو "باب الهوى"، وتوقفت العمليات عبره موقتًا بسبب الأضرار الناتجة عن الزلزال.
واستغرقت عودة دخول المساعدات عبر هذا المعبر الحدودي أربعة أيام، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وافقت دمشق على فتح معبرين حدوديين آخرين لتدخل الأمم المتحدة المزيد من المساعدات.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
أخبار دولية
الأمم المتحدة
شاحنة
مساعدات
سوريا
التالي
أسرار الصحف 17-02-2023
بايدن "بصحة جيدة" وقادر على أداء مسؤولياته الرئاسية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-02-10
الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا لتسهيل إيصال المساعدات لضحايا الزلزال
أخبار دولية
2023-02-10
الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا لتسهيل إيصال المساعدات لضحايا الزلزال
0
آخر الأخبار
2023-02-10
الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا لتسهيل إيصال المساعدات لضحايا الزلزال
آخر الأخبار
2023-02-10
الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا لتسهيل إيصال المساعدات لضحايا الزلزال
0
أخبار دولية
2023-02-08
الأمم المتحدة تدعو إلى "وضع السياسة جانباً" لتسهيل إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا
أخبار دولية
2023-02-08
الأمم المتحدة تدعو إلى "وضع السياسة جانباً" لتسهيل إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا
0
أخبار لبنان
10:38
طائرتان عسكريتان رومانية وبلغارية محملتان بمساعدات إنسانية إلى سوريا وصلتا إلى بيروت
أخبار لبنان
10:38
طائرتان عسكريتان رومانية وبلغارية محملتان بمساعدات إنسانية إلى سوريا وصلتا إلى بيروت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:27
شولتس: دعم ألمانيا لأوكرانيا صُمِّم "ليستمر طويلاً"
آخر الأخبار
09:27
شولتس: دعم ألمانيا لأوكرانيا صُمِّم "ليستمر طويلاً"
0
آخر الأخبار
09:22
الفريق اللبناني في تركيا "سيدرز 11" تمكن من الوصول الى جثة محمد المحمد في داخل غرفته
آخر الأخبار
09:22
الفريق اللبناني في تركيا "سيدرز 11" تمكن من الوصول الى جثة محمد المحمد في داخل غرفته
0
آخر الأخبار
09:18
لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية: تسجيل 3 هزات منذ صباح أمس وحتى صباح اليوم
آخر الأخبار
09:18
لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية: تسجيل 3 هزات منذ صباح أمس وحتى صباح اليوم
0
آخر الأخبار
09:18
ماكرون: "علينا تكثيف دعمنا" لأوكرانيا للمضي نحو "مفاوضات ذات صدقية"
آخر الأخبار
09:18
ماكرون: "علينا تكثيف دعمنا" لأوكرانيا للمضي نحو "مفاوضات ذات صدقية"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-02-16
نصرالله: من دماء كل الشهداء في لبنان تحققت إنجازات كبرى منها تحرير لبنان على مراحل وتحرير الأسرى واستعادة الدولة والسلم الأهلي في لبنان وتحرير المياه الإقليمية والمنطقة الإقتصادية وقطاع النفط والغاز عند المنطقة الحدودية
آخر الأخبار
2023-02-16
نصرالله: من دماء كل الشهداء في لبنان تحققت إنجازات كبرى منها تحرير لبنان على مراحل وتحرير الأسرى واستعادة الدولة والسلم الأهلي في لبنان وتحرير المياه الإقليمية والمنطقة الإقتصادية وقطاع النفط والغاز عند المنطقة الحدودية
0
فنّ
2023-01-30
صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟
فنّ
2023-01-30
صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الفنانة الفرنسية العالمية هيلين سيغارا في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الفنانة الفرنسية العالمية هيلين سيغارا في لبنان
0
آخر الأخبار
06:51
التهم أكثر من 100 متجر... حريق هائل في ولاية آسام الهندية!
آخر الأخبار
06:51
التهم أكثر من 100 متجر... حريق هائل في ولاية آسام الهندية!
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:57
حصيلة الضحايا في كل من تركيا وسوريا تتجاوز الـ43 ألفا... وتراجع الآمال بالعثور على ناجين
آخر الأخبار
07:57
حصيلة الضحايا في كل من تركيا وسوريا تتجاوز الـ43 ألفا... وتراجع الآمال بالعثور على ناجين
0
آخر الأخبار
07:35
وفد من الجبهة السيادية من أجل لبنان سلّم الحزب التقدمي الاشتراكي الورقة السياسية التي تعمل عليها الجبهة
آخر الأخبار
07:35
وفد من الجبهة السيادية من أجل لبنان سلّم الحزب التقدمي الاشتراكي الورقة السياسية التي تعمل عليها الجبهة
0
آخر الأخبار
07:27
"جانوس 2" وصلت الى مرفأ بيروت بعد إنهاء عملها في البلوك رقم 9
آخر الأخبار
07:27
"جانوس 2" وصلت الى مرفأ بيروت بعد إنهاء عملها في البلوك رقم 9
0
آخر الأخبار
06:54
قيادة الجيش تنعى العسكريين الثلاثة..
آخر الأخبار
06:54
قيادة الجيش تنعى العسكريين الثلاثة..
0
آخر الأخبار
05:29
مولوي: التفلت الأمني ليس في مصلحة أحد
آخر الأخبار
05:29
مولوي: التفلت الأمني ليس في مصلحة أحد
0
آخر الأخبار
04:17
من مرفأ بيروت...سفينة المسح البيئي أنهت المسح بالبلوك رقم 9
آخر الأخبار
04:17
من مرفأ بيروت...سفينة المسح البيئي أنهت المسح بالبلوك رقم 9
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الفنانة الفرنسية العالمية هيلين سيغارا في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الفنانة الفرنسية العالمية هيلين سيغارا في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أسواق البترون تحيي خميس السكارى... كيف تبدو الأجواء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أسواق البترون تحيي خميس السكارى... كيف تبدو الأجواء؟
0
أخبار دولية
13:43
٧ مليار دولار من أميركا الى إيران... لكن مقابل ماذا؟
أخبار دولية
13:43
٧ مليار دولار من أميركا الى إيران... لكن مقابل ماذا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:15
ارتفاع بأسعار البنزين والغاز وانخفاض طفيف بسعر المازوت
اقتصاد
03:15
ارتفاع بأسعار البنزين والغاز وانخفاض طفيف بسعر المازوت
2
آخر الأخبار
06:11
وزارة الاقتصاد تحدّد سعر ربطة الخبز
آخر الأخبار
06:11
وزارة الاقتصاد تحدّد سعر ربطة الخبز
3
آخر الأخبار
09:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
آخر الأخبار
09:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
4
أخبار لبنان
16:15
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 5 درجات حدد موقعها على البحر في منطقة انطاكيا شعر بها بعض المواطنين
أخبار لبنان
16:15
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 5 درجات حدد موقعها على البحر في منطقة انطاكيا شعر بها بعض المواطنين
5
أمن وقضاء
15:07
قوى الأمن تعمّم أوصاف شخص مجهول الهويّة أصيب بوعكة صحية أدّت إلى فقدانه الوعي
أمن وقضاء
15:07
قوى الأمن تعمّم أوصاف شخص مجهول الهويّة أصيب بوعكة صحية أدّت إلى فقدانه الوعي
6
حال الطقس
23:54
كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
حال الطقس
23:54
كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
7
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إستشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الإشتباكات في بلدة حورتعلا
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إستشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الإشتباكات في بلدة حورتعلا
8
آخر الأخبار
04:33
قتلها بدمٍ بارد ورماها في النهر.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه في صور
آخر الأخبار
04:33
قتلها بدمٍ بارد ورماها في النهر.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه في صور
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store