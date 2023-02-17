زيلينسكي يطلب من الحلفاء "تسريع" جهود دعم أوكرانيا

زيلينسكي: نحتاج إلى السرعة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء إلى "تسريع" جهود دعم أوكرانيا، التي تشهد غزواً روسياً منذ حوالي عام.



وقال زيلينسكي في مداخلة عبر الفيديو أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، في ألمانيا: "نحتاج إلى السرعة. سرعة في إبرام اتفاقاتنا، سرعة في الإمدادات لتعزيز معركتنا، سرعة في القرارات للحد من القدرة الروسية. لا بديل عن السرعة لأن عليها تعتمد الحياة".