ادخلوا الى عالم البحث والانقاذ بعد الزلزال مع الدفاع المدني...

ادخلوا الى عالم البحث والانقاذ بعد الزلزال مع الدفاع المدني...

مع استمرار عمليات البحث والانقاذ في تركيا وسوريا اثر الزلزال المدمر الذي وقع، تسعى فرق الانقاذ بقدر المستطاع الى الوصول للضحايا.



وشرح رئيس قسم التدريب في الدفاع المدني نبيل صالحاني، عبر برنامج "للتوضيح" على الـ LBCI، تقدمه الاعلامية مايا عيد، أن هناك 3 انواع من الانهيارات:

- انهيار السقف جانبياً ما يخلق فجوات يُمكن ان يكون فيها أحياء

- انهيار السقف على شكل حرف V ما يخلق ايضا فجوات من الجهتين

- انهيار السقف على شكل mille feuille وهو الاصعب اذ يكون عدد الفجوات أقل أي عدد من نجوا أقل.



وخلال التدريب المسبق يتعلم العناصر كيفية تقييم هذه الانواع من الهدم.



كيف يتم التأكد من أن المكان لم يعد فيه أحياء ويتوقف البحث فيه؟