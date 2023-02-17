أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ادخلوا الى عالم البحث والانقاذ بعد الزلزال مع الدفاع المدني...

مايا عيد المؤلف مايا عيد
آخر الأخبار
2023-02-17 | 09:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ادخلوا الى عالم البحث والانقاذ بعد الزلزال مع الدفاع المدني...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ادخلوا الى عالم البحث والانقاذ بعد الزلزال مع الدفاع المدني...

ادخلوا الى عالم البحث والانقاذ بعد الزلزال مع الدفاع المدني...

مع استمرار عمليات البحث والانقاذ في تركيا وسوريا اثر الزلزال المدمر الذي وقع، تسعى فرق الانقاذ بقدر المستطاع الى الوصول للضحايا.

وشرح رئيس قسم التدريب في الدفاع المدني نبيل صالحاني، عبر برنامج "للتوضيح" على الـ LBCI، تقدمه الاعلامية مايا عيد، أن هناك 3 انواع من الانهيارات: 
- انهيار السقف جانبياً ما يخلق فجوات يُمكن ان يكون فيها أحياء
- انهيار السقف على شكل حرف V ما يخلق ايضا فجوات من الجهتين
- انهيار السقف على شكل mille feuille وهو الاصعب اذ يكون عدد الفجوات أقل أي عدد من نجوا أقل.

وخلال التدريب المسبق يتعلم العناصر كيفية تقييم هذه الانواع من الهدم. 

كيف يتم التأكد من أن المكان لم يعد فيه أحياء ويتوقف البحث فيه؟
 
بحسب صالحاني، يبدأ العناصر بمسح على الاشخاص الموجودين على الأسطح، ثم البحث عن الاشخاص في الفجوات وكيفية الوصول اليهم، وثالثا انتقاء ردم لإزالته والوصول الى نهاية المبنى، إلا في حال التأكد من ان عدد الاشخاص المفترض ان يكون داخل المبنى قد تم سحبه واكتمل.

كما هناك آلات يتم استخدامها وكاميرات لمساعدة الفرق على العثور على الضحايا والعالقين.

من قرر الامكنة والمدة التي قضاها الفريق اللبناني في تركيا وسوريا؟

أوضح صالحاني أن البلد المضيف هو من يقرر أين حاجته للفرق الانقاذية. اضافة الى ان الفريق اللبناني لم يكن يملك قدرات اكبر مقارنة بالمدة التي قضاها بسبب قلة المواد اللوجستية وعدد المتطوعين، خصوصا انه لا يمكن الاتكال على موارد البلد المضيف خصوصا في المرحلة الاولى، كما قال. 

وشدد على أن الفريق اللبناني بالرغم من الفترة القصيرة، الا انه عمل من دون أي توقف. 

في حال حصول أي أزمة مشابهة في لبنان، هل يمكن للبنان انقاذ نفسه؟ وماذا يحتاج؟ وماذا عن متطوعي الدفاع المدني الأبطال؟ 

كل التوضيح وأكثر بطريقة مباشرة ومختصرة، في الحلقة أدناه: (ويمكن مشاهدتها عبر الموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب)


 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أخبار دولية

اخبار البرامج

زلزال

تركيا

سوريا

لبنان

LBCI التالي
أسرار الصحف 17-02-2023
بايدن "بصحة جيدة" وقادر على أداء مسؤولياته الرئاسية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-02-12

آخر المستجدات بشأن مصير اللبنانيين بعد زلزال تركيا وسوريا

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-08

النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": مشهد الدمار جراء الزلزال يدمي القلوب ونتضامن مع تركيا وسوريا وللعبرة علينا أن نكون متصالحين مع جميع الدول لكي يكونوا جنبنا في حال حصل في لبنان كما حصل في الدول الشقيقة

LBCI
أخبار دولية
2023-02-07

من بين المفقودين جراء الزلزال في تركيا وسوريا لبنانيون... ماذا عنهم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-06

زلزال يضرب تركيا وسوريا ويتأثّر به لبنان.. ماذا في تفاصيله؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:27

شولتس: دعم ألمانيا لأوكرانيا صُمِّم "ليستمر طويلاً"

LBCI
آخر الأخبار
09:22

الفريق اللبناني في تركيا "سيدرز 11" تمكن من الوصول الى جثة محمد المحمد في داخل غرفته

LBCI
آخر الأخبار
09:18

لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية: تسجيل 3 هزات منذ صباح أمس وحتى صباح اليوم

LBCI
آخر الأخبار
09:18

ماكرون: "علينا تكثيف دعمنا" لأوكرانيا للمضي نحو "مفاوضات ذات صدقية"

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:04

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
09:22

الفريق اللبناني في تركيا "سيدرز 11" تمكن من الوصول الى جثة محمد المحمد في داخل غرفته

LBCI
آخر الأخبار
05:29

مولوي: التفلت الأمني ليس في مصلحة أحد

LBCI
رياضة
2022-12-15

فرنسا تضرب موعدًا قويًا في نهائي بطولة العالم مع الأرجنتين بعد تغلبها على المغرب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:57

حصيلة الضحايا في كل من تركيا وسوريا تتجاوز الـ43 ألفا... وتراجع الآمال بالعثور على ناجين

LBCI
آخر الأخبار
07:35

وفد من الجبهة السيادية من أجل لبنان سلّم الحزب التقدمي الاشتراكي الورقة السياسية التي تعمل عليها الجبهة

LBCI
آخر الأخبار
07:27

"جانوس 2" وصلت الى مرفأ بيروت بعد إنهاء عملها في البلوك رقم 9

LBCI
آخر الأخبار
06:54

قيادة الجيش تنعى العسكريين الثلاثة..

LBCI
آخر الأخبار
05:29

مولوي: التفلت الأمني ليس في مصلحة أحد

LBCI
آخر الأخبار
04:17

من مرفأ بيروت...سفينة المسح البيئي أنهت المسح بالبلوك رقم 9

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

الفنانة الفرنسية العالمية هيلين سيغارا في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أسواق البترون تحيي خميس السكارى... كيف تبدو الأجواء؟

LBCI
أخبار دولية
13:43

٧ مليار دولار من أميركا الى إيران... لكن مقابل ماذا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:15

ارتفاع بأسعار البنزين والغاز وانخفاض طفيف بسعر المازوت

LBCI
آخر الأخبار
06:11

وزارة الاقتصاد تحدّد سعر ربطة الخبز

LBCI
آخر الأخبار
09:04

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
16:15

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 5 درجات حدد موقعها على البحر في منطقة انطاكيا شعر بها بعض المواطنين

LBCI
أمن وقضاء
15:07

قوى الأمن تعمّم أوصاف شخص مجهول الهويّة أصيب بوعكة صحية أدّت إلى فقدانه الوعي

LBCI
حال الطقس
23:54

كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إستشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الإشتباكات في بلدة حورتعلا

LBCI
آخر الأخبار
04:33

قتلها بدمٍ بارد ورماها في النهر.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه في صور

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة