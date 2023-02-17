أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سليمان فرنجيه: وجودنا كإسم مطروح للرئاسة لا يعرقل الاستحقاق الرئاسي

آخر الأخبار
2023-02-17 | 08:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سليمان فرنجيه: وجودنا كإسم مطروح للرئاسة لا يعرقل الاستحقاق الرئاسي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
سليمان فرنجيه: وجودنا كإسم مطروح للرئاسة لا يعرقل الاستحقاق الرئاسي

سليمان فرنجيه: وجودنا كإسم مطروح للرئاسة لا يعرقل الاستحقاق الرئاسي

 اكد رئيس تيار" المرده" سليمان فرنجيه ان "البلد يحتاج إلى تعاون وتعاضد جميع أبنائه لاخراجه من محنته وكل يوم تأخير يدفع الشعب ثمنه".

كلام فرنجيه جاء خلال العشاء التقليدي لمناسبة "خميس المرفع" في قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجيه حيث لفت الى ان "اليوم تُستعمل الأزمة الاقتصادية كوسيلة للضغط السياسي من قبل البعض الذي يستغلّ وجع الناس للحصول على مكاسب سياسية وهذا لا يجوز".

ورأى ان "انتقاد الوضع فقط من اجل استمالة الرأي العام لا يحل الازمات وعلى الجميع تحمل مسؤوليتهم الوطنية باقتراح حلول واتخاذ قرارات تنقذ البلد".

ورأى فرنجيه انه "لم يترشح بعد لرئاسة الجمهورية بل ان اسمه مطروح و"الخير الله يقربه" ونيتنا تجاه وطننا سليمة ولدينا تصوّر اقتصادي وسياسي واجتماعي مبني على الواقعية وقول الحقيقة مهما كانت موجعة".

واوضح: "أننا موجودون في السياسة ولدينا كامل الشرعية والكفاءة لخوض كافة الاستحقاقات، علماً أننا مررنا بظروف أصعب وتخطيناها وصمدنا بفضلكم وبفضل تضحياتكم ومحبتكم والأيام ستبرهن ان كل من يستغل وجع الناس وقهرهم لا مستقبل له".

واشار الى أنه "بعكس ما يسوّق البعض، إن وجودنا كإسم مطروح للرئاسة لا يعرقل الاستحقاق الرئاسي وأيّ تسوية تحصل لمصلحة لبنان نحن معها ولكن كل تسوية تحتاج الى طرفين يتحاوران من أجل ايجاد قواسم مشتركة".

واشار رئيس تيار "المرده" الى ان الرئاسة" ليست مجرد مسابقة للفوز بالكرسي بل هي مهمة وطنية ومن هذا المنطلق علينا اختيار رئيس للجمهورية بإمكانه ان يتعامل مع الجميع ويقترح الحلول الوطنية بعيداً عن الفئوية”، لافتاً الى ان التاريخ سينصف من ضحى فعلاً من اجل مصلحة المسيحيين الحقيقية ومن تاجر بهم".

واوضح "ان تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا يعكسون من يمثل فعلا الوجدان المسيحي"، كاشفاً ان "حماية المسيحيين تبدأ بتعزيز انتمائهم الى الوطن وليس بإدخالهم في مشاريع تقسيمية عبر تخويفهم من شركائهم في الوطن".

فرنجيه لفت الى "وجود مدرسة دمرت كل المسيحيين تحت شعار توحيد البندقية المسيحية والمطالبة بالفدرالية والتقسيم ونحن دفعنا ثمن ذلك في مراحل كثيرة لاسيما عندما اكد الرئيس سليمان فرنجيه اننا لن نسير بالتقسيم وكانت المصالحة الشهيرة مع الشهيد الرئيس رشيد كرامي والتي كان ثمنها مجزرة اهدن".

واضاف: "اليوم هناك من يحلم بالفدرالية ويسوّق لها وهؤلاء لا يريدون سليمان فرنجيه لان مشروعه عروبي، وحدوي، توافقي واستيعابي".

وتطرق الى مسألة سلاح المقاومة مشيرا الى أنها "تشكل اليوم مسألة خلافية في لبنان وعلينا معالجتها من منطلق وطني وواقعي ومسؤول".

اما في الشأن الاقتصادي فقد لفت فرنجيه الى انه “لطالما حذرنا من النظام الريعي الذي أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم”، معتبراً انه “علينا أن نأخذ العبر من الأسباب التي أدّت الى الإنهيار المالي والاقتصادي لايجاد حلول علمية وعملية وما قد يساعد في بعض الحلول ان ما كان مرفوضاً سابقاً أصبح مقبولاً كزيادة التعرفة على الكهرباء".

واكد ان "همنا الأساسي هو تجنيب بلدنا الفوضى بانتظار التسويات الكبرى وهناك اشارات عن وجود إرادة للتوافق الدولي"، معتبراً ان " لبنان اليوم يعاني من أزمةٍ اقتصادية ومالية كبيرة تحتم علينا جميعاً ان نباشر بإيجاد حلول جذرية بعيداً عن المزايدات والشعبوية".

وتابع قائلاً: "الامور ذاهبة في الاتجاه الصحيح والدستور قد وضع بطريقة حكيمة فالميثاقية هي أن تكون كل طائفة ممثلة وبالتالي فان الرئيس المنتخب ب ٦٥ صوتاً وبحضور ٨٦ نائباً هو رئيس شرعي وميثاقي".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

أخبار لبنان

آخر الأخبار

سليمان فرنجيه

رئاسة الجمهورية

LBCI التالي
أسرار الصحف 17-02-2023
بايدن "بصحة جيدة" وقادر على أداء مسؤولياته الرئاسية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-02-12

وليد البعريني لـ"الأحد_مع_ماريو": نرفض الكلام أن الرئيس ميقاتي هو الذي طلب منا التقدم بمشروع قانون التمديد للقادة الأمنيين ولم نفتح موضوع رئاسة الجمهورية مع قائد الجيش حينما التقيناه بل تحدثنا عن الأمن وهموم الناس فقط

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-06

جعجع بعد الإجتماع الطارىء في معراب: حزب الله لم يتخل في أي لحظة عن مرشحه لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية ومشاورته مع باسيل لم تأت بنتيجة

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-31

صادق: حق باسيل‬ أن يترشح لرئاسة الجمهورية فهذه ديموقراطية يجب أن نرتقي إليها في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-29

باسيل: في حال فشل مساعينا سأفكر جدياً بالترشّح لرئاسة الجمهورية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

إحدى أقدم القلعات في العالم هزّها زلزال الاناضول وجزء من تاريخ سوريا العريق تأثر أيضا

LBCI
أخبار دولية
14:04

مقتل 36 مدنيا في سوريا بهجوم نسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
أخبار دولية
14:01

الولايات المتحدة تنهي عملية جمع حطام المنطاد الصيني

LBCI
أخبار دولية
13:58

قائد مجموعة فاغنر الروسية يعلن السيطرة على بلدة شمال باخموت الأوكرانية

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-17

مقدمة النشرة المسائية 17-01-2023

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-12

شقيق مُحمد المحمد المفقود في تركيا ... ماذا يقول؟

LBCI
أخبار دولية
2023-02-13

الرئاسة الأوكرانية تصف الوضع في باخموت على أنه "معقد"

LBCI
اسرار
23:48

أسرار الصحف 17-02-2023

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

إحدى أقدم القلعات في العالم هزّها زلزال الاناضول وجزء من تاريخ سوريا العريق تأثر أيضا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

قصة حبّ بين الفنانة العالمية هيلين سيغارا وأطفال لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

منتخب لبنان يتحضر للنافذة الاخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة

LBCI
أخبار دولية
13:47

أوركسترا عربية - أميركية تقيم حفلةً موسيقيةً في جون إف كينيدي للفنون المسرحية

LBCI
أخبار لبنان
13:34

تشققات في جسر علمات الأثري نتيجة الهزة... ماذا عن عملية الترميم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

توتال أنجزت المسح البيئي وتستعد للحفر في البلوك رقم ٩

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الدولار في أخطر وأكبر وأسرع ارتفاع له منذ بدء الأزمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

فرنجية: الرئيس المنتخب بـ٦٥ نائباً بحضور ثلثي أعضاء البرلمان شرعيٌ وميثاقي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

سلامة في اجتماع السراي: طالما المصارف مقفلة لا يمكن لجمُ الانهيار الكبير لليرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
09:04

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
06:11

وزارة الاقتصاد تحدّد سعر ربطة الخبز

LBCI
اقتصاد
03:15

ارتفاع بأسعار البنزين والغاز وانخفاض طفيف بسعر المازوت

LBCI
أخبار لبنان
16:15

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 5 درجات حدد موقعها على البحر في منطقة انطاكيا شعر بها بعض المواطنين

LBCI
أمن وقضاء
15:07

قوى الأمن تعمّم أوصاف شخص مجهول الهويّة أصيب بوعكة صحية أدّت إلى فقدانه الوعي

LBCI
آخر الأخبار
23:54

كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

LBCI
آخر الأخبار
04:33

قتلها بدمٍ بارد ورماها في النهر.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه في صور

LBCI
آخر الأخبار
11:55

قاموا باحتجاز فتيات في أحد الفنادق وأجبرنهنّ على ممارسة الدعارة... وهذا ما حصل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة