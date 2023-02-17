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لقاء بين وزير المالية والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة... وبحث في مراحل التفاوض مع صندوق النقد

لقاء بين وزير المالية والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة... وبحث في مراحل التفاوض مع صندوق النقد

التقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان Joanna Wronecka وجرى بحث في المراحل التي قطعها التفاوض مع صندوق النقد الدولي.



كما جرى استعراض للشؤون العامة لا سيما المالية والإقتصادية والمالية في لبنان.

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