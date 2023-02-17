افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا للمرة الأولى في الإمارات

افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا للمرة الأولى في الإمارات

افتتحت الإمارات مركزًا يضم أول كنيس يهودي للعامة إلى جانب مسجد وكنيسة، وذلك بهدف تعزيز الحوار بين الأديان في الدولة الخليجية.



وتعد الدولة الغنية بالنفط والتي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020، موطنًا لجالية يهودية صغيرة ولكنها نشطة وتؤدي عادة الصلاة في أماكن خاصة.



ومع وجود ثلاث دور للعبادة في نفس الموقع، افتُتح "بيت العائلة الإبراهيمية" الخميس في العاصمة الإماراتية أبوظبي وهو الأول من نوعه في الدولة. وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة في دبي محمد خليفة المبارك في بيان الجمعة "سيكون المركز منبرا للتعلم والحوار ونموذجا للتعايش"، مصيفا "الزوار مدعوون للمشاركة في الخدمات الدينية والجولات المصحوبة بمرشدين والاحتفالات وفرص استكشاف الإيمان".



ودور العبادة الثلاثة متساوية في الحجم وتشترك في نفس الأبعاد الخارجية.



والكنيس اليهودي الآخر الوحيد في منطقة الخليج العربي يقع في البحرين التي تضم جالية يهودية صغيرة.