شولتس: دعم ألمانيا لأوكرانيا صُمِّم "ليستمر طويلاً"

شولتس: الدعم العسكري لأوكرانيا يجب أن يستمر

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنّ دعم ألمانيا لأوكرانيا مالياً وإنسانياً وعسكرياً صُمِّم "ليستمر طويلاً".



وقال في كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن: "الأوكرانيون يدافعون عن حريتهم بتضحيات كبيرة وبتصميم مدهش". وأكد أنّ ألمانيا وحلفاءها سيدعمونهم "طالما اقتضى الأمر".



ودعا شولتس الدول القادرة على إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا إلى أن "تفعل ذلك الآن"، في حين تصل الشحنات التي وعد بها الحلفاء بشكل أبطأ من المتوقع.



وأكد أن الدعم العسكري لأوكرانيا يجب أن يستمر.