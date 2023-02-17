أوكرانيا تتهم شبكة "أوشان" الفرنسية لتوزيع المواد الغذائية بأنها "سلاح مشارك بشكل كامل في العدوان الروسي"

اتهم وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا شبكة "أوشان" الفرنسية لتوزيع المواد الغذائية بأنها باتت "سلاحا مشاركا في شكل كامل في العدوان الروسي"، وذلك بعد نشر تحقيق صحافي يتهم الشبكة بالمشاركة في جهد موسكو الحربي.



وكتب كوليبا على تويتر: "أوشان تحولت سلاحا مشاركا في شكل كامل في العدوان الروسي. اعتزم مناقشة الأمر مع نظيرتي الفرنسية" كاثرين كولونا.



وقالت إدارة الشبكة إنها "فوجئت الى حد كبير" بهذا التحقيق الذي نشرته خصوصا صحيفة "لوموند" الفرنسية.