ماكرون: "نحن جاهزون لنزاع طويل الأمد" في أوكرانيا... و"نداء" للاوروبيين

ماكرون: "نحن جاهزون لنزاع طويل الأمد" في أوكرانيا... و"نداء" للاوروبيين

اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة في ميونيخ "اننا جاهزون لنزاع طويل الامد" في اوكرانيا.



وقال ماكرون خلال مؤتمر ميونيخ للامن في المانيا "نحن جاهزون لنزاع طويل الامد. اقول ذلك ولا اتمنى هذا الامر. واذا كنا لا نتمنى ذلك، فعلينا ان نكون جميعا صادقين في قدرتنا على الاستمرار في هذا الجهد".



ووجه نداء الى الاوروبيين بهدف "معاودة الاستثمار في شكل كبير" في مجال الدفاع لمواجهة "التحديات" التي تخوضها القارة.



وقال: "النداء الأول هو نداء لمعاودة الاستثمار في شكل كبير في مجالنا الدفاعي إذا كنا، نحن الاوروبيين، نريد السلام".