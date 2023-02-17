هجوم على مركز للشرطة في مدينة كراتشي الباكستانية

حاول مسلحون مساء اليوم، اقتحام مبنى داخل مجمع كبير للشرطة في كراتشي، كبرى مدن باكستان وعاصمتها الاقتصادية والمالية، وفق ما أفاد مصدر رسمي وشهود.



وقال وزير الاعلام في ولاية السند شارجيل انام ميمون لقناة تلفزيون محلية ان "عدد المهاجمين ليس معروفا بدقة حتى الآن".



وذكر مراسل لوكالة فرانس برس أن سيارات اسعاف وأخرى للشرطة توجهت الى مكان الهجوم، وهو مجمع يتألف من مبان رسمية عدة تابعة للشرطة اضافة الى وحدات سكنية لعناصر الشرطة وعائلاتهم، متحدثا عن إطلاق نار كثيف.