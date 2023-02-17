طالبان الباكستانية تتبنى الهجوم على مجمع للشرطة في كراتشي

طالبان الباكستانية تتبنى الهجوم على مجمع للشرطة في كراتشي

تبنّت حركة طالبان الباكستانية الهجوم الذي استهدف مجمعا للشرطة ولا يزال مستمرا مساء الجمعة في مدينة كراتشي الساحلية.



وقال متحدث باسم الحركة في رسالة لوكالة فرانس برس عبر تطبيق واتس أب إن انتحاريين "هاجموا مقر شرطة كراتشي. مزيد من التفاصيل لاحقا".

