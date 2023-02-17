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قائد مجموعة فاغنر الروسية يعلن السيطرة على بلدة شمال باخموت الأوكرانية

آخر الأخبار
2023-02-17 | 12:25
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قائد مجموعة فاغنر الروسية يعلن السيطرة على بلدة شمال باخموت الأوكرانية
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قائد مجموعة فاغنر الروسية يعلن السيطرة على بلدة شمال باخموت الأوكرانية

 
 
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