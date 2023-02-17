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بيلاروس تفرض قيودا على الشاحنات البولندية بعد إغلاق وارسو معبرا حدوديا معها
آخر الأخبار
2023-02-17 | 15:44
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بيلاروس تفرض قيودا على الشاحنات البولندية بعد إغلاق وارسو معبرا حدوديا معها
قيود من بيلاروس على الشاحنات البولندية بعد إغلاق وارسو معبرا حدوديا معها
استدعت بيلاروس الجمعة القائم بالأعمال البولندي وفرضت قيودا على دخول الشاحنات البولندية إلى أراضيها وخروجها منها، وأعلنت طرد مسؤول ارتباط احتجاجا على قرار وارسو إغلاق معبر حدودي رئيسي.
وأبلغت مينسك القائم بالأعمال البولندي احتجاجها بعدما استدعته إلى وزارة الخارجية اعتراضا على قرار بولندا إغلاق معبر بوبروفنيكي، احدى نقاط العبور، واصفة الخطوة بأنها "أحادية" و"غير إنسانية".
وردا على القرار البولندي، لن يُسمح للشاحنات البولندية المحمّلة سلعا بالعبور إلى أراضي بيلاروس أو الخروج منها إلا عبر الحدود المشتركة، وليس عبر أي نقاط أخرى.
وأشارت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيان إلى أن "المسؤولية الكاملة عن تدهور ظروف عمل الشاحنات تقع على الجهة التي بادرت إلى فرض قيود أي الحكومة الحالية لبولندا".
وتعهّدت مينسك خفض عديد طاقم القنصلية البولندية في غرودنو ليصبح مساويا لعديد طاقم القنصلية البيلاروسية في بياليستوك، في إشارة إلى توجّه لديها لطرد دبلوماسيين.
وحذّرت الوزارة من أن "أي تدبير هدّام تتّخذه الحكومة البولندية لن يتم تجاهله ونحتفظ بحقنا باتخاذ تدابير رد أكثر جدية".
ردا على ذلك، قال وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي: "إذا مضت السلطات البيلاروسية قدما وفرضت القيود المعلنة على وسائل النقل البولندية، فإن بولندا سترد بالطريقة نفسها في ما يتعلق بشاحنات النقل من بيلاروس".
وكانت وارسو قد برّرت خطوتها إغلاق معبر بوبروفنيكي بالدفاع عن "أمن الدولة" في خضم تصاعد للتوتر بين البلدين الجارين.
جاء ذلك القرار غداة إصدار محكمة بيلاروسية حكما على الصحافي البولندي-البيلاروسي أندريه بوكزوبوت بالسجن ثماني سنوات بسبب تقاريره المناهضة لنظام مينسك حليف موسكو.
وبيلاروس هي الحليف الأوروبي الوحيد الداعم لروسيا في حربها على أوكرانيا، في المقابل تعد وارسو أحد أبرز الداعمين لكييف.
*
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