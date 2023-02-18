باسيل: نسوا تصاريحهم المسجلة يومها عن الزامية المشاركة بتشريع الضرورة وقبل أن ينصحونا فليتفضلوا ويطبّقوا على نفسهم المنطق ذاته ويرفضوا جلسات الحكومة لأنها اسوأ من جلسة المجلس اقلّه المجلس شرعي امّا الحكومة فمبتورة!

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