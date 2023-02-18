رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى "مضاعفة الجهود" لتسريع الدعم العسكري لأوكرانيا

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن السبت إلى "مضاعفة الجهود" لتسريع الدعم العسكري لأوكرانيا لمساعدتها على صد الغزو الروسي.وقالت فون دير لايين: "يجب أن نواصل الدعم الهائل اللازم لهزيمة مخططات فلاديمير بوتين الإمبريالية"، مؤكدة أنه "حان الوقت للإسراع لأن أوكرانيا بحاجة إلى معدات تؤمن لها البقاء".ودعت فون دير لايين إلى تسريع إنتاج الأسلحة العادية مثل الذخيرة التي "تحتاج إليها بشكل ملح" كييف.وشددت على أنه "من غير الممكن أن نضطر للإنتظار لأشهر أو سنوات قبل أن نتمكن من إعادة تزويد أنفسنا بهذه المواد لتسليمها إلى أوكرانيا".