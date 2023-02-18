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انخفاض بأسعار المحروقات..

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2023-02-18 | 09:19
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انخفاض بأسعار المحروقات..
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انخفاض بأسعار المحروقات..

اليكم أسعار المحروقات..

انخفض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 37000 ليرة لبنانية والـ98 أوكتان 37000 ليرة لبنانية كما انخفض سعر المازوت 36000 ليرة لبنانية والغاز 23000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: 

- بنزين 95 اوكتان: 1448000 ليرة لبنانية.
- بنزين 98 اوكتان: 1482000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1395000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 947000 ليرة لبنانية.
 
 
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