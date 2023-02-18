نددت دول مجموعة السبع السبت بـ"السلوك غير المسؤول" لكوريا الشمالية بعد إطلاقها صاروخا بالستيا عابرا للقارات.وقال وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك إن "السلوك غير المسؤول لكوريا الشمالية يستدعي ردا موحدا من المجتمع الدولي، يشمل إجراءات جديدة مهمة يتخذها مجلس الأمن الدولي".