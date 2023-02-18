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التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق

آخر الأخبار
2023-02-18 | 16:42
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التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق
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التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق

 
 
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