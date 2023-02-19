أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في باريس...معرض عن تاريخ عمليات ترميم كاتدرائية نوتردام

آخر الأخبار
2023-02-19 | 02:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في باريس...معرض عن تاريخ عمليات ترميم كاتدرائية نوتردام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
في باريس...معرض عن تاريخ عمليات ترميم كاتدرائية نوتردام

معرض في باريس عن تاريخ ترميم كاتدرائية نوتردام

يستعيد معرض يقام في العاصمة الفرنسية مختلف عمليات الترميم التي عرفتها كاتدرائية نوتردام، وصولاً إلى تلك التي يشهدها حالياً هذا المَعلم الباريسي، الذي أتى عليه حريق ضخم عام 2019، ويُتوقع أن يعاود استقبال الزوار سنة 2024.

ويُظهر المعرض كيفية صمود الكاتدرائية على مرّ القرون، بفضل عمليات الترميم والتجديد التي توالت فيها.

وشرحت ليزا بيرغونيا، إحدى القيّمات على المعرض، أن المعرض يركّز على مرحلتين من تاريخ عمليات تحديث نوتردام، تنطويان على دلالة رمزية، هما مرحلة القرن الـ13، ومرحلة القرن الـ19.

ويبيّن المعرض كيفية استفادة ورشة الترميم الحالية من الوثائق والخبرات المتأتية من عمليات الترميم السابقة، كالنماذج والرسوم والقوالب.

وأشارت رئيسة المتحف كاترين شوفيّو، إلى أن كثراً يشكّون في إمكان إعادة البناء على نحو مماثل لما كان سابقاً، ولكن هذا هو بالضبط ما نفعله، وما يمكّننا من ذلك هو وجود هذا التراث.

ويضم المعرض أيضاً بعض روائع الكاتدرائية، ومنها الديك الذي كان يعلو قبتها، والتماثيل البرونزية الـ16، تتوزع على سطح الكاتدرائية، تحت قبتها. وقد أزيلت قبل أربعة أيام من حريق نوتردام في 15 أبريل 2019 لترميمها، واكتمل هذا الترميم في صيف 2021.


 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

منوعات

كاتدرائية نوتردام

ترميم

باريس

معرض

LBCI التالي
أطباء بلا حدود تدعو إلى زيادة "عاجلة" لمساعدات شمال غرب سوريا
بعد عام على اعتزاله... الممثل بروس ويليس يعاني نوعاً مستعصياً من الخرف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:14

باريس ستسلم أوكرانيا دبابات خفيفة إعتبارًا من الأسبوع المقبل

LBCI
فنّ
04:36

محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب تنطلق الاثنين في باريس

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-17

تشققات في جسر علمات الأثري نتيجة الهزة... ماذا عن عملية الترميم؟

LBCI
رياضة
2023-02-15

باريس سان جيرمان يسقط أمام بايرن ميونيخ في ذهاب دوري الأبطال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:54

بلينكن: الصين تنظر في ارسال "أسلحة" الى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
09:42

الجزائر تخصص مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في إفريقيا

LBCI
أخبار دولية
09:39

الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يشيد بطرد دبلوماسية إسرائيلية من قمة الاتحاد الإفريقي

LBCI
أخبار دولية
09:29

بلينكن في تركيا لتأكيد دعم الولايات المتحدة لأنقرة

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2023-02-10

ميسي يغيب عن مباراة سان جرمان وموناكو... وشكوك حول جهوزيته لبايرن ميونيخ

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-05

وثائقي استقصائي من اعداد فرانس 5 بعنوان: "حزب الله والتحقيق الممنوع"..

LBCI
اقتصاد
2023-01-12

حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في 2022: ارتفاع عدد المسافرين 47 بالمئة

LBCI
اسرار
01:40

أسرار الصحف 19-02-2023

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
07:51

فريق الشباب اللبناني يعود من تركيا إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:48

الخطيب في ذكرى الإسراء والمعراج: الحوار والتوافق قدر اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

استهداف اسرائيلي لدمشق

LBCI
أخبار دولية
05:29

بن فرحان: اجماع عربي على أن الوضع في سوريا يجب الا يستمر هكذا

LBCI
أخبار لبنان
04:49

الراعي للسياسيين: حولتم عرس لبنان وشعبه إلى مأتم كبير ووشحتموه برداء أسود من الفقر والجوع والحرمان والتهجير

LBCI
أخبار دولية
13:35

في مؤتمر الأمن في ميونيخ..لقاءات ثنائية أبرزها بين الرئيس العراقي ووزير الخارجية الاميركي

LBCI
رياضة
13:32

جاد الحاج يجدد ثقته بلاعبيه لخوض المعركة الاخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم

LBCI
أخبار لبنان
13:32

هل يؤمن سليمان فرنجيه نصاب الـ٨٦ لانتخابه رئيسا؟

LBCI
أخبار دولية
13:29

في واشنطن .. weekend فني عربي بإمتياز على أوتار الأوركسترا الوطنية العربية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
00:43

15 قتيلاً في قصف إسرائيلي على حي سكني في دمشق يتضمّن مقرات عسكرية واستخباراتية (صور وفيديو)

LBCI
أخبار لبنان
13:32

هل يؤمن سليمان فرنجيه نصاب الـ٨٦ لانتخابه رئيسا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

بالارقام.. خطة اعادة هيكلة القطاع العام

LBCI
أمن وقضاء
08:25

استغلّ عمله في إحدى الشركات ضمن مطار رفيق الحريري الدولي وقام بسرقات عدة من حقائب المسافرين... وهذا ما حلّ به

LBCI
أخبار لبنان
00:05

هل انتهت العلاقة بين الوطني الحرّ وحزب الله؟ (الشرق الاوسط)

LBCI
امن وقضاء
04:12

بالجرم المشهود في أنطلياس ... مروّج مخدّرات ينشط في محافظة جبل لبنان في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
حال الطقس
01:35

طقس مستقر يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة من جديد؟

LBCI
امن وقضاء
10:39

قوى الأمن: طفلان تعرضا للتعذيب والتعنيف من قبل والدهما وزوجته وعناصر مخفر السعديات تحررهما

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة