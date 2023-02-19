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تركيا توقف جهود البحث عن ناجين من الزلزال في كل المناطق باستثناء محافظتين

آخر الأخبار
2023-02-19 | 08:05
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تركيا توقف جهود البحث عن ناجين من الزلزال في كل المناطق باستثناء محافظتين
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تركيا توقف جهود البحث عن ناجين من الزلزال في كل المناطق باستثناء محافظتين

 
 
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