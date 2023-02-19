ملحم خلف من المجلس النيابي: الناس بحاجة الى خطة انقاذية والى اغاثة والى حكومة ولكن ولا إغاثة ولا إنقاذ ولا حكومة من دون رئيس للدولة

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