الياس بو صعب لـ"الأحد مع ماريو": آمل ان يتم وضع الموضوع السياسي جانبا فسوريا كما تركيا بحاجة الى كل مساعدة ممكنة في العالم بعد "المصيبة" التي حلت في سوريا وتركيا

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