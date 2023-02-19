بو صعب لـ"الأحد مع ماريو": طرحت على المعنيين بصندوق النقد أفكارا عدة وابلغتهم بأننا لن نقبل بتشريع أي أمر يمس بأموال المودعين وأن مجلس النواب لن يبصم على اي قانون يمس بهذا الامر

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