بكين تندد بإتهامات أميركية "زائفة" عن إمكان تسليح الصين لروسيا

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نقولا الشماس للـLBCI: النظام المصرفي اللبناني في عين العاصفة منذ ثلاث سنوات وأي خضة في النظام المصرفي ممكن تنعكس أن على الاقتصاد وعلى معيشة اللبنانيين