نقولا الشماس للـLBCI: الدولة اللبنانية راكمت على نفسها دين سيادي وبسحر ساحر أصبح الدين خسائر ويجب توزيعها

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نقولا الشماس للـLBCI: باعتراف صندوق النقد الأزمة في لبنان غير مسبوقة والانهيار المصرفي يفاقم الأزمة والدور الأول يجب أن يكون من قبل الحكومة اللبنانية ويجب أن يكون لديها خطة إقتصادية