نقولا الشماس للـLBCI: باعتراف صندوق النقد الأزمة في لبنان غير مسبوقة والانهيار المصرفي يفاقم الأزمة والدور الأول يجب أن يكون من قبل الحكومة اللبنانية ويجب أن يكون لديها خطة إقتصادية

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