نقولا الشماس للـLBCI: حصلت مخالفات من قبل التّجار في أماكن معيّنة ونحن كجمعية تجار بيروت لا نقبل بها وندينها ويجب أن يحصل انتظام مؤسساتي في البلد وإنتظام مالي

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