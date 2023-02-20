بوريل: تزويد الصين روسيا أسلحة سيكون "خطأ أحمر" بالنسبة للإتحاد الأوروبي

نقولا الشماس للـLBCI: أنا ضد الدولرة الشاملة ويجب توحيد سعر الصرف في البلد والموضوع اليوم هو التسعير بالدولار والدفع إما بالليرة اللبنانية أو بالدولار والتسعير بالدولار اختياري لا يلزم "السوبرماركات"

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