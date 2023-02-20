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16
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
19
o
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o
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التحكم المروري: اعادة فتح السير على طريق عام الملولة - طرابلس
آخر الأخبار
2023-02-20 | 08:50
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التحكم المروري: اعادة فتح السير على طريق عام الملولة - طرابلس
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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