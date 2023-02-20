بيان لمجلس البحوث العلمية بشأن الهزة الأرضية.. ماذا عن خطر تسونامي؟

بيان لمجلس البحوث العلمية بشأن الهزة الأرضية.. ماذا عن خطر تسونامي؟

أفاد "المركز الوطني للجيوفيزياء"، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، في بيان، أن هزة أرضية سجّل في السابعة والدقيقة الرابعة بالتوقيت المحلي، مساء يوم الإثنين 20 شباط 2023، بقوة 6.3 على مقياس ريختر حدد موقعها على الساحل التركي ﻋﻠﻰ ﺑﻌد 200 كيلومتر من شمال لبنان وقد شعر بها المواطنون".



وتابع البيان: "يهم مركز الجيوفيزياء ان يوضح انه من الطبيعي حدوث هزات ارتدادية بعد هذه الهزة يمكن ان يشعر المواطنون ببعض منها ولكن ليس هناك أي خطر من امواج التسونامي في لبنان حسب نظام الإنذار المبكر من التسونامي في البحر المتوسط".