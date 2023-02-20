قصير لـ "عشرين 30": معلوماتي من أصدقاء في الولايات المتحدة تشير إلى أن هناك لوبيات تحرّض على الجيش اللبناني والمصارف وتدعو إلى إنشاء مناطق محرّرة في لبنان لمواجهة مناطق أخرى وهناك من يعتبر أن الخيار الوحيد هو تدمير لبنان ومحاصرته

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