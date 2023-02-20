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نقولا الشماس للـLBCI: في الهيئات الاقتصادية رأينا أن عددا صغيراً من القطاعات يستطيع أن يقلب المعادلة الاقتصادية والدولة تستطيع أن تعطي إمتيازات في مجالات عدّة ولكن إذا نفّذت إعادة هيكلة للدولة كما يجب وقفزة الى الامام نستطيع أن نقلب المشهد الاقتصادي