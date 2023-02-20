نقولا الشماس للـLBCI: عندما سيأتي وفد من صندوق النقد سنعاود الحديث معه ولم نفقد الأمل والخطايا التي ارتكبتها الدولة بعد 17 تشرين تفوق بخطورتها الخطايا التي اركبتها قبل 17 تشرين

السابق