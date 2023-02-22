السعد حول تغريدة باسيل عن الشهيد بشير الجميل لـ"حوار المرحلة": وصلته الأجوبة المناسبة ولا أعلم من كان المقصود وباسيل دخل المعركة الرئاسية وليس لديه أي دعم وأعتقد أن التغريدة مصوبة نحو "الحزب"

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