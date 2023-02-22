السعد حول ادعاء القاضية عون على المصارف لـ"حوار المرحلة": ما تقوم به قد يوصلنا إلى تبرئة المصارف وعندها لن يحصل أي مودع على أمواله وعون تعلم أنها تقوم بأخطاء قانونية ولا تحترم السلطة القضائية بعدم امتثالها للمجلس التأديبي

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك