السعد عن ادعاء القاضية عون على المصارف لـ"حوار المرحلة": تدخّل ميقاتي بعد ممارسات غادة عون أتى متأخرا وهو لم يتدخل بالقضاء لأن القاضية عون خارجة عن القضاء ويجب تحويلها للتفتيش القضائي قبل أن "تطير" أموال المودعين بسببها

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