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هزة أرضية على الحدود التركية - السورية بقوة 4,8 على مقياس ريختر شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية

آخر الأخبار
2023-02-23 | 11:08
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هزة أرضية على الحدود التركية - السورية بقوة 4,8 على مقياس ريختر شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
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هزة أرضية على الحدود التركية - السورية بقوة 4,8 على مقياس ريختر شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية

 
 
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