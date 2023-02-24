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إنهيار طريق بيت الفقس ـ قرصيتا وتحويل السير نحو طرقات فرعية

إنهيار طريق بيت الفقس ـ قرصيتا وتحويل السير نحو طرقات فرعية



طلبت بلدية بيت الفقس ـ الضنية من أهالي البلدة وبلدتي قرصيتا ونمرين المجاورتين، نظرًا لإنهيار طريق بيت الفقس ـ قرصيتا بالكامل بجانب ثانوية بيت الفقس الرسمية، عدم سلوك هذه الطريق وتحويل سيرهم إلى حارة بيت حمد والطرقات الفرعية المجاورة.

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